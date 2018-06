Grimmen

Vier Anzeigen wegen Körperverletzungen nahmen die Polizisten des Grimmener Reviers am Parkfest-Wochenende auf. So wurde in der Nacht zum Sonntag ein 49-jähriger Grimmener bei einer Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße verletzt. Wie die Polizei informiert, befand sich eine Personengruppe - darunter der 49-Jährige - gegen 1.30 Uhr am Sonntagmorgen auf dem Weg nach Hause. Unterwegs stieß die Gruppe auf Jugendliche, von denen sie anfangs angepöbelt wurde. Die verbale Auseinandersetzung artete schließlich in eine körperliche aus. Laut Polizei schlug ein 18-jähriger Sundhagener nach ersten Erkenntnissen mit einer schweren Eisenhalskette auf den 49-Jährigen ein und griff zudem zu einer Nagelschere mit der er den Grimmener an der Wange verletzte. Ein zweiter Tatverdächtiger, ein 16-jähriger Grimmener, soll zudem auf den Geschädigten eingeprügelt haben. Beide Tatverdächtigen standen unter der Einwirkung von Drogen und Alkohol - der 18-Jährige hatte 1,84 Promille intus und der 16-Jährige 1,47 Promille, informiert die Polizei.

Diverse alkoholisierte Kraft- beziehungsweise Radfahrer stellten die Beamten am Wochenende ebenfalls. So stoppten Polizisten beispielsweise am Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr einen Radfahrer in der Tribseeser Chaussee. Er war den Beamten aufgefallen, weil er das Licht am Rad nicht eingeschaltet hatte. 1,73 Promille hatte der 57-jährige Radfahrer aus der Gemeinde Süderholz intus. Wegen fehlender Versicherungsschilder am Moped unterzogen die Polizisten einen 34-jährigen Grimmener einer Kontrolle. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Mopedfahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille und auch der Drogenvortest reagierte positiv. Zudem stellte sich heraus, dass dem Grimmener, der zwischen Quitzin und Müggenwalde unterwegs war, bereits vor geraumer Zeit der Führerschein entzogen wurde.

Im Trubel des Parkfestes ging so manches Kind stiften. Beispielsweise wurde ein siebenjähriger Steppke als vermisst gemeldet. Er wurde aber wenig später beim Schwanenteich angetroffen. Auch in den anderen Fällen wurden die Kinder schnell wieder gefunden.

OZ