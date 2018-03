A20-Loch: Zoff um die Millionen aus den Blitzern

Langsdorf. Die Gemeinde Lindholz, durch die die A20-Umleitung führt, soll einen Teil der Einnahmen aus den dort aufgestellten Blitzern bekommen. Das zumindest fordern Stefan Kerth (SPD) und Andreas Kuhn (CDU). Beide sind Landratskandidaten in Vorpommern-Rügen. „Wer besonderen Lasten zum Wohle der Gemeinschaft ausgesetzt ist, darf auch besondere Würdigung erfahren“, sagt Stefan Kerth, Bürgermeister von Barth. Andreas Kuhn, Bürgermeister von Zingst, wirft seinem Kontrahenten allerdings vor, ihm die Idee geklaut zu haben.

Noch-Landrat Ralf Drescher (CDU) hält den Vorstoß für Wahlkampfgetöse. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ohne die anstehenden Landratswahlen ein solcher Vorschlag von einer Fraktion im Kreistag eingebracht werden würde“, sagt Drescher. Die Einnahmen würden an anderer Stelle dringender gebraucht.

Bis zu 300 Mal am Tag lösen zu schnell fahrende Autos die beiden Blitzer in Langsdorf und Böhlendorf aus. Beim Kreis rechnet man mit zwei Millionen Euro Einnahmen in diesem Jahr. Ziel sei es aber in erster Linie, den Verkehr zu beruhigen.

Alexander Müller