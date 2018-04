Ab Freitag gilt auf der B 194 Tempo 70 statt 100

Grimmen. Maximal 70 km/h - schneller darf ab Freitag (20. April) auf der Bundesstraße 194 zwischen Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) und Schönenwalde nicht mehr gefahren werden. Auch ein Abschnitt der Landesstraße 30 zwischen Miltzow und Reinberg - im Bereich der Allee - bekommt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Auch dort wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 70 km/h heruntergesetzt.

Grund seien Unfälle in den Jahren 2011 bis 2015, bei denen Fahrzeuge mit Bäumen kollidierten, aber auch der Schutz von Alleen, teilt Grimmens Straßenmeistereichef Frank Denker auf Nachfrage mit. „Generell sollen Alleen durch Schutzplanken gesichert werden. In diesen beiden Bereichen ist dies aber nicht möglich, da die Bäume zu dicht an der Straße stehen“, sagt Denker.

Krüger Anja