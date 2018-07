Grimmen

Im Grimmener „Treffpunkt Europas“ (Vorpommern-Rügen) ist gerade Sommerpause. Doch hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für den „heißen Herbst“.

Ab Mitte August bis zum Jahresende wird wöchentlich mehre Events im Stadtkulturhaus geben. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach nun mit Stadtsprecher Thorsten Erdmann und Kulturhausleiter Morten Kabisch über das erste Veranstaltungs-Halbjahr und blickte mit den Organisatoren auf die bevorstehenden Highlights der nächsten Monate.

Wie fällt das Resümee zum ersten Halbjahr aus?Thorsten Erdmann: Bezüglich der Besucher und der Veranstaltungsdichte liegen wir zahlenmäßig auf dem Niveau des Vorjahres. Dies ist überaus erfreulich.

Raik Mielke