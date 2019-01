Abtshagen

Knapp zwei Monate ist es her, dass Juliane Böse erstmals zum Nähtreff in das Feuerwehrgebäude in Abtshagen eingeladen hat. Jetzt plant die 34-Jährige das nächste Treffen. „Am 16. Februar soll es stattfinden“, informiert sie. Genäht wird bei diesen Treffen für ganz besondere, kleine Menschen: Für Frühchen und Sternenkinder - für Babys, die viel zu früh das Licht der Welt erblickten, beziehungsweise deren Herzchen bereits vor der Geburt aufhörten zu schlagen.

Seit rund einem Jahr engagiert sich Juliane Böse in dem Verein „ Herzenssache – Nähen für Sternchen und Frühchen“, der 2015 in Brandenburg gegründet wurde und inzwischen in ganz Deutschland präsent ist. „Die Resonanz beim ersten Treffen war super. Wir waren 15 Frauen“, berichtet die Abtshagenerin. Beinahe alle hätten auch für das bevorstehende Treffen wieder zugesagt. „Und ich freue mich über jedes neue Gesicht“, betont sie. Auch diesmal soll das gemeinsame Nähen, Häkeln und Basteln, für das sich ab sofort angemeldet werden kann, im Feuerwehrgebäude in Abtshagen stattfinden. „Sollten wir zahlenmäßig viel mehr Teilnehmer werden, hat uns Bürgermeister Frederic Beeskow einen größeren Raum zugesichert“, berichtet sie und freut sich über die Unterstützung.

Denn wie wichtig die Arbeit des gemeinnützigen Vereins ist, zeigt die Suche nach Babybekleidung in der Größe 48 und noch kleiner. „Seitens der Textilindustrie wird in diesen Größen kaum etwas hergestellt“, weiß Juliane Böse. Um so mehr ist es ihr eine Herzensangelegenheit, Eltern von Frühchen und auch Sternenkindern zu unterstützen. Persönliche Gründe habe es nicht gegeben, die sie dazu bewogen haben, sich in dem Verein zu engagieren. „Aber ich weiß aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, welchen Belastungen die Eltern ausgesetzt sind, deren Baby zu früh beziehungsweise als Sternchen geboren wird“, erzählt die ausgebildete Kinderpflegerin und Erzieherin. Mit farbenfroher Kleidung wollen Vereinsmitglieder und Unterstützer diesen Eltern eine Freude bereiten. „Fertige Zuschnitte liegen bei dem Nähtreff bereit, denn nicht jeder Stoff darf für die Kleidung von Frühchen verwendet werden“, berichtet die junge Frau. Lediglich eine Nähmaschine samt Zubehör müsse mitgebracht werden, könne aber auch gestellt werden.

Bei der Vereinsarbeit geht es aber um weitaus mehr, als für kleine Babys zu nähen. Mit diesen Treffen wollen die Vereinsmitglieder auch auf ein Tabuthema aufmerksam machen: Auf die Möglichkeit, Sternenkinder beizusetzen. „Darüber will aber kaum jemand sprechen oder etwas darüber hören. Dabei dürfen schon seit einigen Jahren auch Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 500 Gramm beerdigt und standesamtlich eingetragen werden“, informiert die Abtshagenerin. „Diesbezüglich würde ich mir auch mehr Aufklärungsarbeit von den Kliniken wünschen“, fügt sie hinzu. Da auch Eltern von Sternenkindern ihrem kleinen Liebling gern einen würdigen Abschied bereiten wollen, werden bei den Treffen beispielsweise auch Einschlagdecken fürs Erdenbettchen genäht. Diese, die farbenfrohen Kleidungsstücke und alle anderen Erzeugnisse des Nähtreffs in Abtshagen schickt Juliane Böse übrigens nach Berlin ins Hauptlager des Vereins. „Dort werden schließlich die Pakete für Kliniken, Bestatter und Privatpersonen als Spende gepackt und verschickt“, informiert sie.

Nächster Nähtreff am 16. Februar 2015 wurde der Verein „ Herzenssache – Nähen für Sternchen und Frühchen“ in Wandlitz gegründet. In Mecklenburg-Vorpommern hat der bundesweit agierende gemeinnützige Verein bislang nur vier Mitglieder, bundesweit sind es mittlerweile rund 300. Zum 2. Nähtreff in Abtshagen wird für den 16. Februar von 9 bis 17 Uhr in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr eingeladen. Anmeldungen sind möglich bei Juliane Böse (Telefon 0157 / 38 40 71 61) oder per E-Mail an herzenssache-region-nord@gmx.de Weitere Infoszum Verein unter www.herzenssache-nfsuf.de

Anja Krüger