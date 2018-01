Abtshagen soll wachsen

Abtshagen. Die Gemeinde Wittenhagen soll wachsen. „Anfragen von Bauwilligen gibt es häufig“, sagt Bürgermeister Frederic Beeskow (Wählergemeinschaft). Zur Kommune gehören außerdem Abtshagen als einwohnerstärkstes Dorf sowie Glashagen, Kakernehl und Windebrak.

Viele Baulücken seien bereits geschlossen, andere Grundstücke, die sich anbieten würden, liegen im Außenbereich, so dass sie nicht als Bauplätze dienen könnten. „Deshalb werden wir prüfen, wo wir ein Baugebiet erschließen und dort Baurecht schaffen“, informiert Beeskow. Ihm schwebt ein Gebiet für bis zu 15 Bauplätze vor. „Wir streben ein gesundes Wachstum an. So wie es für uns stemmbar ist“, bekräftigt er. Die Gemeinde biete mit Grundschule, Kita, Sportplatz, Vereinen für jedes Alter, aktiver Kirchgemeinde und Einkaufsmöglichkeit das meiste, was sich Familien wünschen würden.

Mehr lesen: Abtshagen bekommt einen Abt (Exklusiv für Abonnenten)

Almut Jaekel