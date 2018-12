Abtshagen

Handarbeiten anfertigen, das ist eine der Freizeitbeschäftigungen von Sigrid Neumann (76) aus Abtshagen. Auch zu einem guten Buch greift die Seniorin, die in Insterburg in Ostpreußen geboren wurde, gerne. Sie kam als Kind nach Kakernehl, besuchte in Wittenhagen die Schule und war dort später auch zunächst als Erzieherin tätig. Danach war sie allerdings nur noch Hausfrau, denn sechs Kinder, davon zwei Jungen, galt es auf den weiteren Lebensweg vorzubereiten. 1994 zog sie nach Abtshagen und wohnt heute mit Tochter Annette zusammen. Wie bereits erwähnt, sind Handarbeiten ihr Hobby und dies für einen ganz besonderen mildtätigen Zweck. „Gemeinsam mit anderen Frauen des Ortes fertigen wir Puppensachen, Socken, Lesezeichen oder kleine Taschen für kleine Patienten der Kinderonkologie des Universitätsklinikums Greifswald an", erzählt die Seniorin. Auch Tochter Marita, die in Flöha wohnt, beteiligt sich an diesen Aktionen. Am Mittwoch wurden die Sachen in Greifswald übergeben.

Walter Scholz