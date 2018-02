Ärztehaus: Sanierung dauert länger

Grimmen. Die im Sommer 2017 begonnenen Sanierungsarbeitern am Ärztehaus in der Ossietzky-Straße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) dauern weiter an.

Jetzt ist die Fassade des Hauses eingerüstet. „Wir kommen bloß nicht so recht zum Arbeiten, weil es einfach zu kalt ist“, sagt Herbert Hillebrand, Chef der gleichnamigen Gruppe aus Hennef in Nordrhein-Westfalen, die die Immobilie Ende 2016 vom Landkreis Vorpommern-Rügen kaufte. „Wir brauchen mindestens fünf Grad und das möglichst über mehrere Tage.“ Die Fassade des Ärztehauses, von der zum Teil bereits der alte Putz entfernt wurde, soll neben einer neuen Optik auch einen Vollwärmeschutz bekommen.

Demnächst soll auch mit dem Anbau einer Rampe begonnen werden. Die soll es Müttern mit Kinderwagen sowie älteren Menschen mit Rallator oder Rollstuhl ermöglichen, die Ärzte bequem zu erreichen.

OZ