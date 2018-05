Stoltenhagen

Die Bundes-CDU wirbt wenige Tage vor der Landratswahl in Vorpommern-Rügen nochmals für ihren Kandidaten Andreas Kuhn. Einen Tag nach Kanzlerin Angela Merkel wird Bundesagrarministerin und Partei-Vize Julia Klöckner heute in den Landkreis kommen, um dort einen Landwirtschaftsbetrieb in Stoltenhagen bei Grimmen zu besuchen und mit Bauern zu diskutieren. Der Zingster Bürgermeister und CDU-Kreistagsfraktionschef Kuhn will bei der Wahl am Sonntag den Staffelstab von Parteikollegen Ralf Drescher übernehmen. Der Landkreis ist seit 1990 Domäne der Christdemokraten. Bei der Wahl am Sonntag treten in Vorpommern-Rügen vier weitere Kandidaten an: der Barther Bürgermeister Stefan Kerth (SPD), Steffen Bartsch-Brüdgam (Die Linke), Dirk Niehaus (Grüne) und der Einzelbewerber Steffen Ulrich.

dpa/mv