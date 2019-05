Kandelin

In Demmin wurde Ben-Ole Lange vor elf Jahren geboren. Der Kandeliner besucht gegenwärtig die Regionale Schule „ Robert Koch“ in Grimmen. Sein besonderes Lieblingsfach ist Geschichte. „Es ist sehr interessant für mich, etwas über die Völker dieser Welt zu erfahren, und ich will noch so viel darüber lernen, wie wichtig und wertvoll unsere Erde ist ", sagt der Schüler, der noch einen kleinen Bruder hat. Ben-Ole gehört zur Jugendfeuerwehr Süderholz. „Auch mein Vati ist dabei, und die Feuerwehr ist sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Deshalb möchte ich auch einen Beitrag leisten", sagt Ben-Ole. Er legt großen Wert darauf zu erwähnen, dass er sehr gläubig ist und in der Kirchgemeinde unter anderem bei verschiedenen Theateraufführungen mitwirkt.

Walter Scholz