Grimmen

Zoll legt Aldi-Baustelle im Stadtgebiet Südwest am Vietlipper Damm still. Großer Einsatz auf dem Gelände an der südlichen Randstraße. Alle Baufahrzeuge und Arbeitsmaterialien sind bereits abtransportiert. Diese Gerüchte machen seit einigen Tagen die Runde. Was ist an diesen wilden Spekulationen dran?

„Unsere Abteilung hatte keinen Einsatz auf dieser Baustelle in Grimmen“, stellte Matthias Klotsch aus der Pressestelle des Hauptzollamtes in Stralsund klar. „Es kann immer mal sein, dass unsere Mitarbeiter eine Baustelle besuchen und in Sachen ’Schwarzarbeit’ ermitteln. Dies war dort aber nicht der Fall“, sagte Klotsch deutlich.

Und auch die Grimmener Polizeiinspektion dementierte ihre Präsenz auf der Baustelle am Vietlipper Damm: „Dort hat es keinen Einsatz von uns gegeben.“

Warum die Arbeiten an dem Neubau, in dem künftig wieder ein Aldi-Markt einziehen soll, aber derzeit ruhen, fragten wir beim Immobilieninvestor Saller Bau nach. Die Weimarer Firma gehört zur Saller-Gruppe wie auch der Eigentümer der Gewerbe-Immobilie am Vietlipper Damm, die Passat Grundstücksgesellschaft mbH, ebenfalls mit Sitz in Weimar. Zum gesamten Komplex dort vor Ort zählt neben dem Aldi das Dänische Bettenlager. Das Weimarer Unternehmen hatte die Immobilie bereits im Oktober 2012 von der Verwaltungsgesellschaft Estama in Berlin übernommen.

Josef Saller vom gleichnamigen Saller-Bau informierte: „Die Baufirma vor Ort in Grimmen hatte große Probleme bei der Durchführung des Bauvorhabens, offensichtlich auch viele Probleme mit Subunternehmen.“ Der Bauvertrag sei nunmehr gekündigt. Saller-Bau sei nun auf der Suche nach weiteren Baufirmen, die das Objekt am Vietlipper Damm fertig stellen. Saller: „Es wird aller Voraussicht nach zu größeren Bauverzögerungen kommen.“ Die Fertigstellung des Bauvorhabens Aldi war für den Herbst 2018 geplant.

Auf jeden Fall werde der Aldi- Markt so schnell wie möglich fertiggestellt, versicherte Saller. Ob das noch in diesem Jahr realsisierar sei, könne aktuell aber nicht prognostiziert werden.

Jaekel Almut