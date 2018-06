Grimmen

Am 1. Juli geht es bereits in seine 5. Auflage - das Wohngebietsfest in der Tribseeser Vorstadt. Es wird organisiert vom Seniorenbeirat der Stadt und der Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“, die beide ihre Büros in diesem Stadtteil haben. Deren Vetreterinnen, Erika Böhle und Inge Krohn, möchten bei dem Fest Menschen zusammenführen, Begegnungen schaffen. Deshalb haben sie auch ein buntes Programm organisiert, bei dem alle auf ihre Kosten kommen dürften. Es gibt Blasmusik, Volkstanz, Schlager, Clownerie und viele viele Kinderspiele bis hin zum Kinderflohmarkt.

