Tribsees

„Wie ist der Stand der Bauarbeiten?“ „Was passiert mit Häusern, die durch den Straßenverkehr Risse bekommen haben?“ „Und werden nach Ende der Umleitungen die Straßen saniert?“ Die Anwohner an den Umleitungsstrecken der Autobahn 20 bei Tribsees hatten viele Fragen. Am Donnerstag stellte sich Mecklenburg-Vorpommerns Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) den Problemen der Menschen. Und zwar direkt vor Ort – im Kulturhaus Breesen, nicht weit entfernt von der kilometerlangen Autobahnbaustelle.

Und er hatte gute Nachrichten: Der letzte der insgesamt 301 Gründungspfähle für die Behelfsbrücke, die den abgesackten Damm der A 20 bei Tribsees überbrücken wird, wurde am Donnerstag gesetzt. Die Säulen werden derzeit mit einem Beton-Überbau versehen, auf den dann die Behelfsbrücke montiert wird. Am Montag sollen die ersten Stahlsegmente der Brücke angeliefert, auf der Autobahn zwischengeparkt und ab dem 15. Oktober montiert werden, sagte Pegel. 27 Segmente, bis zu 33 Meter lang und 42 Tonnen schwer, wird eine niederländische Spezialfirma liefern und auf- und abbauen.

Behelfsbrücke Anfang Dezember fertig

„Wenn alles reibungslos läuft, können wir die Behelfsbrücke Anfang Dezember in Betrieb nehmen“, so der Minister weiter. „Dann rollt der Verkehr, zunächst auf einer Spur pro Richtung, wieder über die Autobahn. Kraftfahrer und vor allem die Anwohner der Umleitungsstrecke können aufatmen“, stellte Pegel in Aussicht. Für ihn sei das ein Anlass, sich für die Geduld und das Verständnis der Betroffenen zu bedanken.

Dass ein reichliches Jahr nach dem überraschenden Einbruch der Autobahn der Verkehr wieder über die A 20 geführt werden könne, sei vor allem Verdienst der Autobahnabteilung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr. Auch den Kollegen dort gebühre „mein Dank – und mein Respekt“, so Pegel.

Elektronisches Hinweissystem für Autofahrer

Am Freitag nimmt zudem – nach vier Wochen Testbetrieb – das elektronische Hinweissystem für Autofahrer den regulären Betrieb auf. Es zeigt Kraftfahrern an, wie lange sie über die A-20-Umleitung und wie lange sie über die Entlastungsstrecke B 110/Demmin benötigen.

Vor einem Jahr war die Autobahn 20 – nach zwölf Jahren Nutzung – über dem morastigen Untergrund zusammengebrochen. Die Bilder der abgesackten Piste gingen um die Welt. Der Grund für den Kollaps?

Unklar. Experten vermuten den Schwachpunkt in den dort verwendeten so genannten Trockenmörtelsäulen (CSV-Säulen). Bis zu 13 Meter lang und aus einem Gemisch aus Sand und Zement bestehend, sollten sie die Piste in dem extrem weichen Boden stabilisieren.

Baustelle noch bis Anfang der 2020-er Jahre

Doch es kam anders: Deshalb fraßen sich in den vergangenen Wochen insgesamt fünf riesige Bohrgeräte, jedes bis zu 140 Tonnen schwer, in den Untergrund – für die neuen Gründungspfähle. Deren Durchmesser: 1,30 Meter. Weil fester, tragfähiger Grund erst in etwa 23 Metern Tiefe liegt, dauerte eine Bohrung bis zu acht Stunden. Die Pfähle sollen – nach der Demontage der Behelfsbrücken aus Stahl – dann auch die endgültige Fahrbahn tragen. Geplante Fertigstellung? Anfang der 2020-er Jahre. Gesamtkosten? Noch offen. Aber wohl mehr als 100 Millionen Euro. Und: Auch für Schäden an Häusern und Straßen werde der Verursacher – nach einem Beweissicherungsverfahren – aufkommen.

Am 7. Dezember 2005 hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach 14 Jahren Planung und Bau die letzten Teilstücke der A 20 bei Tribsees und Greifswald eröffnet. Schnell machte die Piste Schlagzeilen: „Brüllbeton“ sorgte für Ärger, Autos wurden von Asphalt verschmutzt, bei Hitze warf der Asphalt Blasen und bei Regen rutschten Böschungen ab.