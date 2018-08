Willerswalde

Seit Ende Juli ist Caroline Hertell (24) als Erntehelferin im Landwirtschaftsbetrieb Hansen in Willerswalde. Die junge Frau aus einem Dorf in der Nähe von Hannover studiert Agrarökonomie. „Ich bin mit dem Ziel hergekommen, Praxiserfahrungen zu sammeln, um das theoretische Studium zu ergänzen.“ Ihre eigene Familie hat eine Himbeerplantage und weitere Beerenfrüchte im Nebenerwerb.

In Willerswalde fühlt sich Caroline Hertell wohl und ist froh, in der Familie so gut aufgenommen worden zu sein. „Neben der Arbeit gibt es auch immer Zeit für schöne Dinge. Anstehende Aufgaben werden offen besprochen. Das finde ich gut.“ Die gesammelten Erfahrungen werden sicher in die anstehende Bachelorarbeit einfließen.

Jaekel Almut