Grimmen

In einer scharfen Kurve geht es links um die Ecke –im dritten Gang. „Da nehmen wir aber lieber den zweiten, ne Betty“, sagt Fahrlehrer Fred Manthey und ergänzt, „aber Rudolf macht das schon“. Rudolf, das ist der Golf, in dem der 57-Jährige seinen Fahrschülern das Autofahren beibringt. Betty sitzt das zweite Mal hinterm Steuer: Anfahren am Berg und Umkehren stehen auf dem 90-minütigen Plan der 17-Jährigen.

Die ersten zwei bis drei Fahrstunden absolvieren seine Fahrschüler in und um Grimmen. Dann geht es weiter in die Kreisstadt. „Da müssen wir ja üben, denn in Stralsund werden auch die Prüfungen abgenommen“, sagt Fred Manthey. In Grimmen sei der Dekra das Verkehrsaufkommen einfach zu gering. „Es gibt hier zu wenig Ampeln und nur eine große Kreuzung“, erklärt Fred Manthey.

Autos bekommen Namen

„So Betty, jetzt haben wir uns doch tatsächlich verfahren“, sagt Fred Manthey. Die 17-Jährige verlässt die Vorfahrtstraße und sucht sich einen geeigneten Platz zum Wenden. Bei der Feuerwehr in Leyerhof geht’s rechts rein – dann zurück zur Hauptstraße. „So Betty, wo müssen wir jetzt lang?“ Ganz richtig entscheidet sich die 17-Jährige für links, doch ihr Fahrlehrer will rechts abbiegen. „Wir wollen ja weiter üben“, sagt er. Betty lenkt Rudolf weiter in Richtung Kirch Baggendorf. „Meine erste Fahrschülerin hat mich damals gefragt, wie das Auto heißt“, erinnert sich Fred Manthey. Doch getauft hatte er seinen Golf IV damals nicht. „Von da an durften sich meine Fahrschüler immer die Namen aussuchen“, sagt er. Rudolf war aber seine eigene Wahl.

Seit der Wende ist er auf dem Beifahrersitz in und um Grimmen unterwegs und bringt pro Jahr 50 bis 70 Fahrschüler zum Führerschein. Und wie es so oft ist, war das mit der Berufswahl eher Zufall. „Wie alle Bengel habe ich zu DDR-Zeiten Schlosser gelernt“, sagt Fred Manthey. Bei der GST machte er dann seinen Fahrlehrerschein, arbeitet seit der Wende in dem Beruf und machte sich 1999 als Ein-Mann-Betrieb selbstständig. „Berufe, in denen man mit Menschen zu tun hat, sind einfach besser“, sagt er. Ein Bürojob käme für Fred Manthey nicht in Frage. „Da sitzt man nur an so einer Maschine.“

Schüler geben auch dem Lehrer Tipps

Im Laufe der Jahrzehnte hat er einen Großteil der Grimmener Einwohner kennengelernt. Ständig hebt er auf dem Beifahrersitz seine Hand zum Grüßen. „Ein Schüler hat mir mal vorgeschlagen, ich soll mir so einen automatischen Arm anbauen“, sagt Fred Manthey. Praktisch wäre es, denn genau in dem Moment geht der Arm wieder hoch. „Das ist Karölchen, die Klavierlehrerin“, sagt er und versorgt Betty mit den nächsten Anweisungen.

Das nötige Theoriewissen vermittelt er seinen Fahrschülern in zusammenhängenden Lehrgängen. „Die biete ich übers Jahr verteilt an“, sagt Fred Manthey. Jeweils dienstags und donnerstags. Verändert hat sich das Lernverhalten der Schüler über die Jahre schon. „Die sind nicht mehr so fleißig wie früher“, sagt der 57-Jährige. Andere Dinge seien ihnen oft wichtiger. Das bestätigen auch die Zahlen zu Durchfallquote und Co. Von 32.226 abgelegten theoretischen Prüfungen in Mecklenburg-Vorpommern wurden 2018 44,3 Prozent nicht bestanden. Im bundesweiten Vergleich schneiden nur die Prüflinge in Sachsen-Anhalt noch schlechter ab.

44,3 Prozent fallen durch Aktuell gibt es 36 Fahrschulen im Landkreis (ausgenommen Stralsund). Im vergangenen Jahr hat die Fahrerlaubnisbehörde für Vorpommern-Rügen 3976 Führerscheine ausgehändigt. 2017 lag diese Zahl noch bei 3791. Im selben Jahr fielen 44,3 der Prüflinge in Mecklenburg-Vorpommern durch die Theorieprüfung (der bundesweite Durchschnitt lag bei 36,8 Prozent). Die Durchfallquote steigt seit Jahren an.

Verschiedene Lerntypen

Fred Manthey hält da erfolgreich dagegen und bringt seine Fahrschüler schon während der Ausbildung in nicht ganz eindeutige Situationen – und geht dabei auch auf die Personen ein. Denn Lerntypen gibt es ganz verschiedene: Schnelle und langsame, fleißige und weniger fleißige Lerner. „Wichtig ist nur, dass man sich auf alle einstellen kann“, sagt Fred Manthey.

Würden Sie die theoretische Führerscheinprüfung heute noch bestehen? Machen Sie hier den Test.

Dana Frohbös