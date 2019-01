Deyelsdorf

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Deyelsdorf hat nun die erste weibliche Kameradin in ihren Reihen. Stephanie Wolff sorgt für ein Novum bei den ehrenamtlichen Rettern.

„Ich habe mich im August des vergangenen Jahres bei der Freiwilligen Feuerwehr Deyelsdorf angemeldet“, erklärt die 37-Jährige. Doch ein aktives Mitglied im Feuerwehrdienst ist Stephanie Wolff schon seit 2011. „Damals hat mich eine Freundin einfach mit zur Tribseeser Feuerwehr genommen. Ich war anfangs skeptisch, bin aber mitgegangen und habe sehr schnell Spaß an der Sache gefunden“, beschreibt sie und ist sich bewusst, dass vor allem im ländlichen Raum die aktive Mitgliedschaft einer Frau immer noch etwas Besonderes ist. „Man muss sich erstmal beweisen, weil es schon noch eine Männerdomäne ist“, beschreibt sie und ergänzt: „Jedoch kann eine Frau die Aufgaben genauso gut meistern, wie ein Mann.“

In Tribsees meistert die junge Frau schnell die zu bewältigenden Ausbildung und erarbeitet sich so den Respekt ihrer Kameraden. „Das Interesse ständig etwas Neues zu lernen, hat mich stets vorangetrieben“, sagt sie. So meldet sich Stephanie Wolff auch, als es darum geht den sogenannten PA-Schein zu machen. „Dies ist die Qualifizierung, ein Atemschutzgerät tragen zu dürfen. Man muss unter starker körperlicher Anstrengung diverse Übungen durchführen, um die Prüfung zu bestehen“, beschreibt die Retterin. Und es gelingt der Feuerwehrfrau mit Bravour.

Im vergangenen Jahr bestand Stephanie Wolff als erste Frau der Freiwilligen Feuerwehr Tribsees dann auch den Gruppenführer-Lehrgang, welcher noch mehr Verantwortung im Einsatzfall bedeutet. „Es geht nicht darum, dass ich meinen männlichen Kameraden Anweisungen geben möchte. Bei der Feuerwehr zählt immer nur ein starkes Team. Und ich übernehme eben gerne Verantwortung“, beschreibt sie.

Und dies tut sie seit Jahren auch als engagierter Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Tribsees. „Es macht mir unglaublich viel Spaß mit den jungen Leuten zu arbeiten. In Tribsees kümmere ich mich um 12 Kinder“, sagt die ehrenamtliche Retterin. Ein Engagement, welches sich Stephanie Wolff auch in der Gemeinde Deyelsdorf sehr gut vorstellen kann. „Ich wohne seit einiger Zeit in Deyelsdorf beim meinem Freund Jan Schubbert“, verrät sie. Dieser ist passenderweise auch stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde. „Ich bin vor Ort und könnte mir sehr gut vorstellen in Deyelsdorf wieder eine Jugendfeuerwehr ins Leben zu rufen“, betont sie und erläutert: „Es ist unglaublich wichtig, dass man sich sehr früh um die Nachwuchsgewinnung kümmert. Die jungen Leute, die man heute ausbildet, werden die Retter von Morgen. Zudem haben junge Leute so eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.“

Beruflich arbeitet Stephanie Wolff bei einem mobilen Pflegedienst in Grimmen. „Meine medizinische Grundausbildung hilft mir natürlich auch im Einsatz“, sagt die Feuerwehrfrau.

Doch dies ist längst nicht alles: „Inzwischen hat die Feuerwehr einen festen Platz in meinem Leben“, schwärmt sie. Gemeinsam mit anderen Mädels der Feuerwehr Tribsees wurde sie im letzten Jahr Kreismeister beim Feuerwehrsport in der Disziplin Löschangriff. „Es macht einfach Spaß mit den Mädels zu trainieren“, sagt die Deyelsdorferin und hat einen Wunsch: „Ich hoffe, dass in naher Zukunft noch viel mehr Frauen in die Feuerwehr Deyelsdorf eintreten.“

Raik Mielke