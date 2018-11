Kreutzmannshagen

Seit fünf Jahren wohnt Anke Krey mit ihrer Familie in Kreutzmannshagen, in der alten Schule, einem geschichtsträchtigen Haus. Ihre beiden Söhne im Alter von 12 und 13 Jahren sind begeistert. Welcher Junge kann schon von sich behaupten, einen eigenen Klassenraum als Kinderzimmer zu besitzen.

Anke Krey ist auf vielen Ebenen gesellschaftlich aktiv. In Chören zu singen, begleitet sie ihr ganzes Leben lang. Die gebürtige Jenaerin stammt aus einer musikalischen Familie, in der alle Instrumente spielen. Seit kurzer Zeit ist sie die Chorleiterin des Grimmener Stadtchores. „Die Leute sind so super herzlich und begeistert bei der Sache“, schwärmt sie von den Sängern und Sängerinnen.

Der Wunsch von Anke Krey ist es, das Repertoire bunt zu gestalten, das alle Facetten der Musik wiederspiegelt. „Wenn noch ein paar neue Leute hinzukommen, wäre es schön“, sagt sie.

Roswitha Pendzinsky