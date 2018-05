Grimmen Altenpleen: Schulsanierung soll weitergehen Sockelabdichtung und Keller-Sanierung kosten fast 700000 Euro

Am 1. März wurde die sanierte Kranich-Grundschule (im Bild die Hofseite) in Altenpleen eingeweiht, doch Sockelabdichtung und Kellersanierung stehen noch aus und sollen nun so schnell wie möglich in Angriff genommen werden. Quelle: Foto: Aiu