Reinberg

Die letzten beiden Schultage nutzen die Schüler und Lehrer an der Regionalen Schule in Reinberg mit einem Gesundheitstag und einem Sportfest, um sich auf die großen Ferien einzustimmen. Sie beginnen am Freitag mit der Zeugnisausgabe für die Klassen 5 bis 9, denn die 16 Zehntklässler feierten bereits am letzten Freitag ihren Schulabschluss.

163 Mädchen und Jungen besuchten im zurückliegenden Schuljahr die weiterführende Schule Reinberg in der Gemeinde Sundhagen. Im neuen Schuljahr, das bereits seit längerem vorbeitet wird, werden es fünf Schüler mehr sein, so dass die Zahl dann auf 168 steigt.

Amler Reinhard