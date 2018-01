Am Wasserwanderrastplatz festgefahren

Nehringen. Letztendlich entschied sich wohl ein 24-jähriger aus der Region, seinen Rausch auszuschlafen. Er hatte sich mit seinem Pkw der Marke Skoda am frühen Freitagmorgen am Wasserwanderrastplatz in Nehringen (Landkreis Vorpommern-Rügen) festgefahren.

Anwohner hatten gegen 2 Uhr Motorgeräusche und gelegentliches Hupen am Wasserwanderrastplatz gehört und deshalb die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den jungen Mann im Auto schlafend vor. Weil es nach Alkohol roch, ließen sie ihn ins Röhrchen pusten. 1,42 Promille zeigte das Atemalkohol-Messgerät an.

Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und zogen den Führerschein des 24-Jährigen ein.

Peter Franke