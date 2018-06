Grimmen

Traditionelles Parkfest mit vielen Gastauftritten

Am Sonnabend steigt auf dem Gelände des Psychiatrischen Pflegewohnheims in Groß Lehmhagen das traditionelle Parkfest. Es ist die größte öffentliche Veranstaltung, die vom Team der Einrichtung jedes Jahr organisiert wird. Betreute und Pflegeteam haben ein Programm auf die Beine gestellt und tolle Gäste eingeladen. So sind Auftritte der Elmenhorster Herzbuben, der Karnevalisten aus Abtshagen und des ,Singenden Seemanns’ geplant. Führungen durch die Einrichtung, die Vorstellung under Arbeit und zahlreiche Aussteller im Park werden das Fest abrunden. Los geht es um 11 Uhr.

Süderholz feiert Sonnenwende mit buntem Volksfest

Am Sonnabend wird in Neuendorf die Sommersonnenwende gefeiert. Ab 15 Uhr geht’s auf der Festwiese los. Dann dürfen sich alle Gäste auf ein Programm der Kindertagesstätte „Findus“, ebenso wie auf eine Tanz-Show mit den Rolling Twisters freuen. Außerdem wird das 11. Volleyball-Turnier um den Wanderpokal des Dorfvereins ausgespielt und der Löschzug Süderholz wird sein neues Einsatzfahrzeug vorstellen. Weitere Highlights am Nachmittag sind Kinderspiele mit der Jungen Gemeinde, Hüpfburg, Kinderschminken, Feuerwehr-Vorführungen, Kutschfahrten, Rasentraktor fahren, sowie eine Tombola mit tollen Gewinnen.MEIN TIPP Motorsportfreunde müssen unbedingt zum Mega-Race des Nordens. Im Grimmener Hexenkessel sorgen am Wochenende zuerst die Stock-Car-Fahrer beim Wahnsinn auf vier Rädern für eine atemberaubende Show. In der Nacht sind dann die stärksten Traktoren Europas zu Gast im Motodrom und lassen die ganze Trebelstadt beben. Nicht zuletzt wird bei der anschließenden After-Race-Party so richtig stimmungsvoll gefeiert. Schließlich ist es die Jubiläumssaison.

Sommerkonzerte in Dorfkirchen

Musik erklingen am Sonnabend in den Dorfkirchen in Reinkenhagen und in Nehringen. In beiden Gotteshäusern wird für 17 Uhr zu Sommerkonzerten geladen. In Reinkenhagen bringen der Projektchor und das Blockflötenquartett von Sankt Marien Grimmen ein buntes Programm mit Swing, Kanon, Choral, Ragtime, Volkslied, Spiritual und Evergreen zu Gehör. Einen Tag später ist es um 17 Uhr in der Marienkirche Grimmen zu erleben.

In der St. Andreaskirche zu Nehringen singt am Samstag das Vokalensemble „Klangträumer“ aus dem Schleswig-holsteinischen Treia. Angestimmt werden geistliche und weltliche Lieder. Danach wird gegrillt und zum gemütlichen Beisammensein auf dem Kirchhof und im Pfarrgarten eingeladen.

Mielke Raik