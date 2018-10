Grimmen

Es ist ein Szenario, dass tagtäglich passieren kann: Ein Lkw muss plötzlich bremsen, seine hochgiftige Ladung gerät ins Rutschen, der Transporter kommt von der Straße ab und kippt um. Die giftige Säure läuft aus den Behältern und droht Mensch und Umwelt schwer zu schädigen.

Zum Glück nur eine Übung

Diesen Fall probte die Gefahrgut-Einheit Süd des Landkreises Vorpommern-Rügen am vergangenen Wochenende. Auf dem Betriebsgelände des Lebensmittelgroßhändlers Bela in Wittenhagen steht ein Lkw der Feuerwehr. Seine Ladung: Hochgiftige Ameisensäure, die in der Textilindustrie beispielsweise zum Beizen und Imprägnieren genutzt wird und die die Ausbreitung von Tierseuchen verhindern kann. Ein Mitarbeiter liegt schwer verletzt neben dem Lkw.

45 Einsatzkräfte rücken in elf Fahrzeugen an. Es sind speziell ausgebildete Feuerwehrleute, die zu einer von drei Gefahrgut-Einheiten des Landkreises gehören. Sie kommen aus den Wehren Grimmen, Abtshagen, Süderholz, Bad Sülze und Richtenberg. Natürlich läuft bei dieser ersten großen gemeinsamen Übung der Einheit Süd keine Ameisensäure, sondern Wasser aus dem Lkw. Und bei der angeblich verletzten Person handelt es sich um eine 80 Kilogramm schwere Puppe.

Wehrführer lobt hohe Einsatzbereitschaft

Trotzdem, die Kameraden geben an diesem Tag alles. Sie retten die Person, dichten das Leck im Tank ab und pumpen die angebliche Säure ab. „Es ist sehr, sehr gut gelaufen und es war eine Freude, sie dabei zu beobachten“, sagt Grimmens Wehrleiter Olaf Clasen. Er lobt vor allem die hohe Einsatzbereitschaft der Lebensretter und die gute Zusammenarbeit. Immerhin wurde das Einsatzkonzept erstmals geprobt. Nicht alle Feuerwehrleute kennen sich untereinander, viele von ihnen sind noch jung – dennoch funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut.

„Die Schutzanzüge müssen beispielsweise richtig und schnell angezogen werden“, sagt Clasen und erklärt, dass der Träger sie nur von Innen anfassen darf, damit die gefährlichen Stoffe nicht verteilt werden. „Das hat nichts mit normalem An- oder Ausziehen zu tun und muss geübt werden.“In den kommenden Wochen werden auch die Gefahrgut-Einheiten im Raum Rügen und Ribnitz-Damgarten ähnliche Übungen durchführen. Im kommenden Jahr sollen alle drei Einheiten des Landkreises gemeinsam den Ernstfall proben und die Abläufe danach analysieren. Eines kann Wehrführer Olaf Clasen aber schon jetzt sagen: „Wir brauchen mehr Einsatzkräfte in der Einheit und müssen dementsprechend mehr Spezialkräfte ausbilden. Die Zahl der Retter war knapp bemessen, denn es sind tausend Handgriffe zu erledigen.“

Carolin Riemer