Grimmen Griebenow - „An 90000 Euro darf es nicht scheitern“ Staatssekretär Patrick Dahlemann hat bei einem Griebenow-Besuch Unterstützung für die lange vorgesehene Schloss-Sanierung zugesagt. Gemeinde beantragt Förderung aus dem Vorpommern-Fonds.

Zählt zu den schönsten Profanbauten aus der Schwedenzeit in Vorpommern-Rügen – das Barockschloss in Griebenow. Dass Sanierungsbedarf besteht, ist allerdings mit blosem Auge schon an der gefleckten Fassade zu erkennen. Quelle: Foto: Anja Krüger