Griebenow

In der Weihnachtsbäckerei – wie im bekannten Titel von Rolf Zuckowsky geht es in der Backstube der Vorpommerschen Genussmanufaktur in Griebenow zu, wenn Inhaber Christoph Dragheim in der Vorweihnachtszeit Besuch von Kindergarten- oder Schulkindern hat. Da lässt die kleine dreijährige Holli aus der örtlichen Kindertagesstätte „Kita Sonnenschein“ mal ein wenig Teig im Mund verschwinden und der Boden ist am Ende von bunten Streuseln bedeckt. Letztlich haben sowohl die sieben kleinen Entdecker aus der Kita, als auch Christoph Dragheim jede Menge Spaß an diesem Vormittag.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, uns neben dem normalen Geschäft, Kindern den Umgang mit Lebensmitteln, aber auch eine ausgewogene und aus ökologischer Sicht gute Ernährung näher zu bringen“, erzählt der junge Unternehmer, der gemeinsam mit Daniel Bense im August des vergangenen Jahres die Vorpommersche Genussmanufaktur in Griebenow eröffnet hat. Sein Wissen gibt der Bäckermeister seit Kurzem an einen jungen Mann weiter. „Wir sind von der IHK als Ausbildungsbetrieb anerkannt worden und haben seit dem 1. November einen Azubi“, erzählt Dragheim. Sein Azubi habe bereits in einem anderen Betrieb eine Ausbildung begonnen, sei dort aber unzufrieden gewesen, berichtet der Unternehmer. „Bei uns absolviert er nun sein drittes Lehrjahr“, berichtet er. Ziel sei es, den jungen Mann nach der Ausbildung einzustellen.

In der Weihnachtsbäckerei in der Genussmanufaktur:Timo, Zoe, Lisa und Ben (v. r.) kneten den Teig. Quelle: Anja Krueger

Gearbeitet wird in der Genussmanufaktur ausschließlich mit Lebensmitteln aus biologischen Anbau – soweit möglich, aus der Region. Süß hin oder her, Plätzchen gehören zur Vorweihnachtszeit dazu. Davon ist auch Bäckermeister überzeugt. Mit ein paar kleinen Abwandlungen zum typischen, einfachen Rezept, wird die Nascherei bei ihm allerdings ein weniger kalorienreich. „Wir backen mit Dinkelmehl und ersetzen einen Teil des Zuckers mit Honig“, erzählt der Fachmann. Den Teig für die kleinen Entdecker hat er diesmal aber schon vorbereitet. „Gewürze wie Muskatblüte, etwas Nelke, Vanille und natürlich ein wenig Salz sind neben den Grundzutaten drin“, verrät er. Gänzlich ums Teigkneten kommen sie aber nicht herum, stört die Steppkes aber nicht. „Ist ganz schön schwer“, meint der vierjährige Timo und schult zur Knetmaschine rüber, die einen großen Teigklumpen zu einem geschmeidigen Teig knetet. Auf das Nudelholz zum Ausrollen wird dann aber tatsächlich verzichtet – auch dafür gibt es eine Maschine in der Dragheims Backstube. „Wichtig bei den Plätzchen ist, dass alle auf einem Backblech liegenden gleich dick sind“, begründet er.

Naschen gehört zum Plätzchenbacken dazu. Maria (3) meint: "Der Teig schmeckt gut." Quelle: Anja Krueger

Dann heißt es endlich: „An die Ausstecher, fertig, los“ für die kleinen Entdecker. Sterne, Herzen, Pferdchen, Tannenbäume – schnell haben Sonnenschein-Steppkes zahlreiche Backbleche vollgepackt. Dank des Tipps vom Bäckermeister, die Ausstechformen in Mehl zu stippen, geht das Ausstechen selbst der jüngsten Entdeckerin, der zweijährigen Elli, leicht von der Hand und die Plätzcherohlinge landen heil auf den Blechen. „So, nun können sie in den Backofen“, meint der fünfjährige Ben als er sich die zahlreichen, vollgepackten Bleche anschaut. Doch weit gefehlt. Christoph Dragheim hat in der Zwischenzeit schon Eigelb auf die Rohlinge gestrichen und die Mädchen und Jungen können sofort mit dem Verzieren beginnen. Bunte Streusel in den unterschiedlichsten Formen landen in Hülle und Fülle auf den Plätzchen, auf manche „schummelt“ Dragheim auch geraspelte Pistazien und Nüsse. „Ist doch viel gesünder und auch lecker“, sagt er und schiebt anschließend die Bleche in den Backofen.

Die Grimmener OZ sucht die besten Plätzchen Die Grimmener OZ-Redaktion sucht auch in diesem Jahr wieder die leckersten Plätzchen. Ob Lebkuchen, Vanillekipferl oder Zimtsterne: Bringen Sie, liebe Leser, uns bis zum 12. Dezember eine Kostprobe ihres Lieblingsweihnachtsgebäcks in die Redaktion (Bahnhofstr. 11 in Grimmen) und verraten uns das Rezept dazu. Eine Jury aus Senioren und Kita-Kindern wählt nach einer Verkostung den Sieger unseres diesjährigen Plätzchenwettbewerbs. Über die Gewinner berichten wir anschließend und es warten kleine Preise auf die Sieger.

Anja Krüger