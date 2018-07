Grimmen

Es ist keine gute Nachricht, mit der Grimmens Stadtvertreter die knapp 500 Mädchen und Jungen der Robert-Koch-Schule am Donnerstagabend in die Sommerferien entließen. Denn auf der Stadtvertretersitzung wurde gesagt, dass es in Sachen Erweiterungsbau nicht vorangeht, obwohl der seit Jahren auf der Agenda steht. „Wir kommen keinen Schritt weiter. Im Moment bewegt sich nichts“, gestand Bürgermeister Benno Rüster (CDU) vor den Abgeordneten ein.Der Ausfall von Bauamtsleiterin Heike Hübner lasse sich nicht auffangen. Ersatz sei nur schwer zu beschaffen. Auf die kürzlich erfolgte Ausschreibung für einen Bauingenieur, dessen alleinige Aufgabe es nun sein soll, Planung und Ausschreibung der Koch-Schule voranzutreiben, habe es nur eine Bewerbung gegeben, informierte Birgit Rummelhagen, die Bauamtschefin Heike Hübner während ihrer Krankheit vertritt. Leidtragende dieser Situation sind die Schüler, die unter wenig optimalen Bedingungen an der Robert-Koch-Schule lernen müssen. Der Plattenbau wurde in den 1970-er Jahren errichtet und strahlt noch sehr viel DDR-Charme aus. 18 Klassenräume und Fachkabinette gibt es. Das sind viel zu wenig, woraus erhebliche Raumprobleme erwachsen. Bereits bei einem Rundgang des Schul-, Sport- und Kulturausschusses der Stadtvertretung am 19. November 2014 hatte Schulleiterin Marion Harder festgestellt, dass sie schon jedes Mauseloch besetze. Freitag wiederholte sie diese Aussage.

Amler Reinhard