Reinkenhagen

Cathleen Schuldt ist schon nach wenigen Minuten fündig geworden. Gemeinsam mit ihrer Freundin Jenny Remter – die jungen Frauen kommen aus der Gemeinde Süderholz – durfte sie beim Reinkenhäger Flohmarkt rund ums Kind als Schwangere eine Stunde vor der Eröffnung die große Turnhalle erobern. Jede Menge Kleidungsstücke für den Nachwuchs, der im Februar geboren wird, und den dreijährigen Bruder hat die junge Frau eingepackt. Und auch Jenny Remter hat fleißig ausgesucht, unter anderem einen Kindersitz für ihren Sohn. Am glücklichsten ist Cathleen Schuldt über einen hübschen Stubenwagen, den sie gleich an die Kasse schiebt. „Diese Flohmärkte sind eine gute Idee“, sagt sie. Auch beim ersten Kind habe sie so viel eingekauft. „Die Sachen tragen die Kleinen ja nie ab“, erklärt ihre Freundin.

Seit 2012 organisieren die Eltern von Kindern der Kita „Kinderhaus Kunterbunt“ in Miltzow zweimal pro Jahr die Flohmärkte. „Abgeguckt haben wir uns das in Brandshagen und Horst“, sagt Mandy Völschow, deren Kinder inzwischen Kita und Hort entwachsen sind, die aber dennoch engagiert die Märkte mit durchführt. „Weil es eine Super-Sache ist, wir so die Kita unterstützen und weil es Spaß macht“, begründet sie.

Jeder, der beim Flohmarkt etwas verkaufen möchte, muss sich anmelden, bekommt Nummern und muss seine Sachen beschriften. „Einen Tag vorher wird alles gebracht, und wir räumen die Turnhalle ein, die wir kostenfrei nutzen dürfen“, erzählt Mandy Vöschow. Viele Helfer seien dabei – Eltern und Erzieher. Das Gros der angebotenen Dinge sei Kleidung. Spielsachen, Schuhe, Baby-Zubehör, Autositze, Dreiräder, Fahrräder, Kinder- und Stubenwagen gehören regelmäßig dazu. „Besonders jetzt im Herbst strömen viele gleich zu den Spielsachen und sichern sich Weihnachtsgeschenke“, sagt Claudia Korschewski, ebenfalls eine Mutter, die schon beim Anfang der Reinkenhäger Flohmärkte dabei war.

Vom Erlös haben nicht nur die Verkäufer etwas. 15 Prozent gehen an die Kita. „Das lohnt sich für uns immer“, sagt Kita-Leiterin Manuela Zabel dankbar. Was genau in diesem Jahr mit dem Geld gemacht werde, stehe noch nicht fest. Ausflüge und Programme beispielsweise mit einem Zauberer oder Märchenerzähler wurden von den Einnahmen bisher finanziert.

Almut Jaekel