Grimmen. Aus für den Schuhladen Anika in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen)? Das Amtsgericht Neubrandenburg hat am 1. Dezember 2017 der Anika-Schuhhandels GmbH & Co. KG den Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zugestellt.

Eine Verkaufsstelle von Anika Schuh gibt es auch in der Grimmener Bahnhofstraße. Und das schon seit fast 15 Jahren. Von Anfang an dabei: Kerstin Studier. „Wir selbst waren auch erst mal geschockt, als wir davon erfahren haben“, gibt die Filialleiterin zu. Und Kunden hätten gefragt: „Seid ihr dann auch bald nicht mehr da?“ Aber: „Anika Schuh bleibt in Grimmen. Daran wird sich nichts ändern“, unterstreicht die Chefin, die gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen die Kunden bedient.

Zusammen mit dem K&K-Schuhcenter und dem Schuhhaus Bluhm können die Grimmener derzeit insgesamt noch aus drei Schuhfachgeschäften auswählen. In letzterem läuft aber der Räumungsverkauf.

Peter Franke