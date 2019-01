Dönnie

Den Beruf der Verkäuferin in den Branchen Lebensmittel und Texil, erlernte Anke Järschke (49) einst, machte dabei verschiedene Praktika, erinnert sie sich. In Bartmannshagen geboren, wohnte sie sowohl später in Bretwisch als auch in Rakow. Die Mutter von zwei Kindern besuchte vor ihrer Berufsausbildung die Polytechnischen Oberschulen in Rakow und Kandelin. Nun ist die Familie in Dönnie zu Hause. „Klein aber fein so ist Dönnie und vor allem sehr ruhig. Hier möchte man nicht weg", sagt sie. Seit einiger Zeit hat Anke Järschke eine MAE-Stelle im Barockschloss Griebenow. „Dort herrscht eine sehr gute Arbeitsatmosphäre. Außerdem hat man viel Kontakt mit Menschen – nicht nur aus unserer Region. Immer wieder gibt es lobende Worte von Gästen über die Vielfalt der Veranstaltungen", sagt Anke Järschke. Ihr besonderes Hobby ist Lesen. „ Krimis haben es mir besonders angetan. Hauptsache sie sind spannend bis zum Schluss", erzählt sie.

Walter Scholz