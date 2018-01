Antrag auf Eis gelegt

Bremerhagen. Die Wohnungsverwaltung GmbH Miltzow plant, in Bremerhagen vier Einfamilienhäuser zu bauen. Und zwar genau dort an der Landesstraße 30, die von Grimmen in Richtung Reinberg und Stahlbrode führt, wo bis Ende 2013 der Bremerhäger Wohnblock stand. Deshalb stellte die Wohnungsverwaltung jetzt einen Antrag an die Gemeinde Sundhagen, zu der auch der Ort Bremerhagen gehört, mit dem Ziel, überhaupt erst einmal Baurecht für diese Einfamilienhäuser an der landesstraße zu schaffen. Im Flächennutzungsplan ist diese Fläche bisher nur teilweise als Wohnbaufläche ausgewiesen.

Den Beschluss zur Bauleitplanung für dieses Gebiet stellten die Sundhagener Gemeindevertreter jedoch auf Antrag des Bauausschussvorsitzenden Peter Voß (CDU) zurück. Er beklagte mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens der Wohnungsverwaltung beim Thema Freilichtbühne in Stahlbrode. Diese ruinöse Freilichtbühne unmittelbar am Strelasund in Stahlbrode kaufte Immobilienunternehmer Herbert Hillebrand, zu dessen Unternehmensgruppe auch die Wohnungsverwaltung Miltzow gehört. Die Hillebrand-Gruppe will dort ein Café errichten und verpachten. Die Gemeindevertretung Sundhagen muss dem zustimmen.

Der Wohnblock in Bremerhagen, an dessen Stelle jetzt die vier Eigenheime gebaut werden sollen, stammte aus dem Jahr 1966 und stand zuletzt lange leer. Der Abriss wurde im November 2013 laut Altschuldenhilfegesetz gefördert.

Almut Jaekel