Papenhagen

„Wir kämpfen weiter“, sagt Ilona Kindler entschlossen. Trotzdem zeigt sich die Bürgermeisterin von Papenhagen etwas resigniert, wenn es um das Dauerthema Windräder geht. Seit nunmehr zehn Jahren wehren sich die Gemeindevertreter und Anwohner gegen den Bau der Mühlen. Bislang immer erfolgreich. Auch in der jüngsten Gemeindevertretersitzung mussten sie ein weiteres Mal Stellung beziehen. Mit keinem überraschenden Ausgang: Windräder möchte wohl niemand der etwa 580 Einwohner in der Gemeinde.

Das ergab auch eine Bürgerbefragung vor geraumer Zeit. Von Haustür zu Haustür zog Ilona Kindler damals. Sie fragte persönlich nach, was die Anwohner wollen. Das Ergebnis: Mehr als 97 Prozent stimmten dagegen, dass eine Fläche von 222 Hektar als Windeignungsgebiet ausgewiesen wird. Laut Vorstellung des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern erfülle das Gebiet die Anforderungen für den Bau der Anlagen. Die Bewohner finden das Areal bei Schönenwalde und Ungnade allerdings alles andere als geeignet. „Windanlagen machen nachweislich krank“, sagt die Bürgermeisterin und weiß aber auch, dass darauf aus Profitgier heutzutage eher selten Rücksicht genommen wird. Sie kritisierten in einer Stellungnahme, dass beim vorgeschriebenen Abstand von 1000 Metern zu Wohngebieten in Bezug auf die Ortsteile Sievertshagen und Schönenwalde seitens der Planer des Windeignungsgebietes „4/2015“ nicht von der Gebietsgrenze – also der jüngsten Bebauung – ausgegangen wurde.

Hoffnung hat sie jedoch, dass der Schreiadler sie vor der Errichtung der Energieanlagen verschont. Seit einigen Jahren gelten nur noch Schreiadler und Schwarzstörche als „schützenswert“. Ein Gesetz, das die Bürgermeisterin nicht verstehen kann. In der Gemeinde lebt beispielsweise die Mopsfledermaus. Diese Art galt in Mecklenburg-Vorpommern als ausgestorben, konnte aber in der Gemeinde Papenhagen nachgewiesen werden. Außerdem wurden Kiebitz-Brutpaare und Mäusebussarde festgestellt. 20 000 Euro wurden in zwei Umweltgutachten investiert, die das Vorkommen beweisen. Außerdem rasten etwa 300 Kraniche auf den Feldern der Gemeinde, einigen brüten auch dort und ziehen ihre Jungen auf. Doch die Tiere, die auf der „Roten Liste gefährdeter Arten“ stehen schützen gesetzlich nicht mehr vor dem Bau der Anlagen.

Bislang haben die Naturschutz-Gutachten immer geholfen. Der Schreiadler sei dabei das einzige As im Ärmel. „Immer wieder bleibt die bange Frage: Kommen die Windräder doch eines Tages?“ Die Bürgermeisterin ist gespannt. „Wir sind bereits umzingelt von diesen Dingern und brauchen wahrlich nicht noch mehr Windräder“, findet sie. Auf der anderen Straßenseite der B96, in Glashagen, stehen bereits Windräder, die jedoch noch nicht arbeiten, weil sich die Glashagener erfolgreich mit einer Klage gegen die Inbetriebnahme wehrten. Weitere Windräder sollten in der Nachbarschaft, auf Grimmener Gebiet, entstehen. Der Betreiber die „Wind-Projekt GmbH“ aus Börgerende investierte Millionen in den Bau der Anlagen und ließ von der Edis ein Umspannwerk für mehr als eine Million Euro errichten. Doch die Windanlagen dürfen derzeit noch nicht ans Netz. Betreiber und Bürgermeister Frederic Beeskow befinden sich aktuell in Sondierungsgesprächen.

Carolin Riemer