Jakobsdorf

Bei einem Arbeitsunfall im Wald südlich von Jakobsdorf ist am Montagvormittag ein Forstarbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen 8.50 Uhr einer von sechs Kollegen einen Baum gefällt. Der stürzte auf einen in unmittelbarer Nähe arbeitenden 28-Jährigen. Der Verletzte wurde erst mit einem Rettungswagen nach Steinhagen gebracht und von dort in Uni-Klinikum nach Greifswald geflogen.

Kripo und Landesamt ermitteln

Mitarbeiter der Kriminalpolizei Stralsund und des zuständigen Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Jens-Peter Woldt