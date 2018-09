Grimmen

Seit fast fünf Jahren wohnt Helga Appenroth-Sterner (73) in Bremerhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Sie und ihr Mann wollten gern in der Nähe der Tochter sein, die schon seit mehreren Jahren in Brandshagen wohnt. Das alte Zuhause war die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover.

Helga Appenroth-Sterner hat den Umzug nicht bereut. „Wir sind hier so gut im Dorf aufgenommen worden. Der Menschenschlag ist offen und der Landstrich ähnlich unserer alten Heimat. Wir haben uns gleich zuhause gefühlt.“

Seit etwa einem Jahr ist sie die Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität. Ein echt guter Beweis dafür, dass die Integration ins Dorfleben von Bremerhagen gut geklappt hat. In dieser Funktion kann sie zudem auf die Unterstützung der alt eingesessenen Einwohner bauen.

Roswitha Pendzinsky