Sievertshagen

Aus Schönlanke in Hinterpommern kam Ulrich Schnell (75) 1945 nach Sievertshagen und besuchte dort auch die Schule, lernte später in Abtshagen. Holz interessierte ihn schon als Kind und so wurde er Tischler. Es folgte ein Pädagogikstudium und der Vater von zwei Kindern wurde Lehrer an der Friedrich-Wilhelm-Wander-Schule in Grimmen. Klar, dass zu seinen größten Hobbys immer Holzarbeiten gehörten. Immer wieder bastelte er wunderschöne Weihnachtspyramiden. Aber auch Geschichtliches interessierte ihn sehr und so entstand eine Chronik über Deyelsdorf, wo der Senior von 1998 bis 2018 lebte. Die Chronik wurde sehr gut bei der Bevölkerung angenommen. „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit in Sievertshagen und möchte nun auch über diesen Ort eine Chronik gestalten. Viele Bürger haben sich schon bei mir gemeldet, um bei der Geschichtsschreibung dabei zu sein.Wer mir helfen kann, sollte mich unter 038326 / 424588 anrufen“, bittet der Senior.

Walter Scholz