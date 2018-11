Reinberg

Die regionale Schule in Reinberg ändert ab diesem Schuljahr ihre Organisationsform: Aus der teilweise gebundenen Ganztagsschule wird eine gebundene Ganztagsschule. Das beschlossen die Sundhagener Gemeindevertreter während ihrer Sitzung am Donnerstagabend.

Was sich so förmlich anhört, ist dabei ganz praktisch. Bisher mussten Ganztagsangebote von mindestens 75 Prozent der Schüler angenommen werden. Ab jetzt sollen 98 Prozent der 163 Mädchen und Jungen an mindestens einem Ganztagsangebot teilnehmen, und die Schule ist für mindestens drei Tage pro Woche für wenigstens sieben Stunden offen zu halten.

„Das war bisher aber auch schon in etwa so“, sagte Schulleiterin Anne Pannowitsch den Gemeindevertretern. Auch im vergangenen Schuljahr hätten alle Schüler schon wenigstens ein Ganztagsangebot wahrgenommen. Die Öffnung der Schule entspreche schon jetzt den Bedingungen. Auch die räumliche Ausstattung der Schule, also der Platz, reiche aus. Um für die sächliche Ausstattung Gelder zu erhalten, suchte sich die Schule Kooperationspartner. Mindestens ein externer Partner, der ein Ganztagsangebot unterbreitet, sei Pflicht, um ein Finanzbudget von jeweils 2500 Euro pro Angebot vom Land zur Verfügung gestellt zu bekommen. „Außerdem wird bei gebundenen Ganztagsangeboten die Basisausstattung von zusätzlichen 15 Lehrerstunden für die kommenden vier Jahre zugesichert“, informierte Anne Pannowitsch über die Vorzüge dieser Organisationsform. Ein weiterer Vorteil sei, dass keine Veränderungen der Busabfahrzeiten notwendig seien, die Wartezeiten auf die Schulbusse aber sinnvoll überbrückt werden.

„Vor allem haben wir gemerkt, dass es an unserer Schule einen hohen Bedarf an bewegungsorientierten Angeboten gibt“, erläuterte die Schulleiterin. Deshalb werde nun ein Kurs „Selbstverteidigung“ angeboten. Der werde ebenso wie „Performdance“ durch externe Kooperationspartner getragen. Weitere sächliche Kosten seien dafür nicht notwendig.

„Es ist gut, wenn Schule und Gemeindevertretung sich jetzt konkret auf eine Schulform festlegen, denn die könnte auch beim demnächst beginnenden Schulneubau in Miltzow beachtet und berücksichtigt werden“, erklärte Bürgermeister Helmut Krüger(CDU) den Gemeindevertretern.

Almut Jaekel