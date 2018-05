Tribsees/Schwerin

Seit die A20 bei Tribsees eingestürzt und gesperrt ist, rollen täglich Tausende Autos durch die Orte Langsdorf und Böhlendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen. Im Herbst sollte das vorbei sein - wenn die geplante Hilfsbrücke über dem Krater steht. Doch es gibt offenbar Verzögerungen bei der Auftragsvergabe für deren Bau.

„Das Verfahren zur Vergabe der Gründungsarbeiten für die Behelfsbrücke ist noch nicht abgeschlossen“, teilt eine Sprecherin des Schweriner Verkehrsministeriums fest. Das ursprüngliche Verfahren sei aus „vergaberechtlichen“ Gründen aufgehoben worden. Nun gebe es ein neues.

Einen Zeitpunkt für die Fertigstellung der Hilfsbrücke nennt die Behörde nicht mehr. „Ziel ist es, die Behelfsbrücke so bald wie möglich verfügbar zu machen“, heißt es.

Die Einwohner von Böhlendorf und Langsdorf plagen derweil noch ganz andere Sorgen: Immer mehr Autofahrer nutzen die Umleitungsstrecke, um sich zu erleichtern. Unter anderem ein Platz mit Abfallcontainern wird regelmäßig als Toilette missbraucht. Das sei unhygienisch und einfach ekelhaft, so Bürgermeister Hartmut Kolschewski. Das Landesamt für Straßenbau will Schilder aufstellen, die auf Toiletten am nahen Rastplatz Lindholz hinweisen.

Kleine Wördemann Gerald