Tribsees

Zu tief ins Glas geschaut hatte der Pkw-Fahrer, der am Montagabend gegen 22.30 Uhr in Tribsees in der Sülzer Chaussee frontal gegen einen Baum fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille.

Der 40-jährige Pkw-Fahrer aus dem Bereich Marlow erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert – zur Behandlung seiner Verletzungen und zur Blutprobenentnahme. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher.

Am Pkw, einem Peugeot 307, entstand Totalschaden. Auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 4300 Euro.

Anja Krüger