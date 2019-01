Grimmen

Es ist jeden Tag eine längere Anreise für Andy Hauth (32), denn der Rostocker arbeitet beim Grimmener Autocenter im Bereich Skoda. In Greifswald geboren ging es in die Schule in Grimmen und Kandelin. Von 2000 bis 2010 lebte der gelernte Automobil-Kaufmann in Bretwisch, wo auch heute noch die Eltern wohnen. „Bis heute habe ich keine Probleme, die tägliche Tour nach Grimmen zu machen", sagt der Vater eines Kindes. Fragt man nach seinem Hobby, dann kommt zuerst die Freiwillige Feuerwehr in Grimmen, und dort ist der junge Mann, wie er sagt, zumindest während der Arbeitszeit immer einsatzbereit. Fußball und Handball gehören ebenfalls zu den Freizeitbeschäftigungen. „Natürlich bleibt Bretwisch die ewige Heimat, die ich gerne besuche, wenn man hier und da ein herzliches „Hallo, wie geht’s“ hört", sagt Andy Hauth.

Walter Scholz