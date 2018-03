Badeverbot gilt weiter

Tremt. Das Baden wird auch 2018 im Strelasund bei Tremt (Gemeinde Sundhagen) tabu sein.

Denn das im letzten Jahr für den kleinen Strand ausgesprochene Badeverbot bleibt bestehen. Darüber informierte Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger (CDU) jetzt seine Gemeindevertreter.

In Tremt ist der einzige Strand an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns, für den eine solche Maßnahme gilt. Der Grund fürs Badeverbot sind höhere Werte der Fäkalkeime E.Coli und Enterokokken. Sie gelten als gesundheitsschädigend und können Entzündungen hervorrufen, wenn sie in die Blutbahn, ins Gehirn oder Teile der Lunge gelangen.

Die negativen Untersuchungsergebnisse, die bereits bei Wasserproben zwischen 2013 und 2016 festgestellt wurden, haben sich leider auch bei Proben 2017 bestätigt. Das Fatale ist, dass die Keime sowohl im Badegewässer selbst als auch in den einleitenden Gräben nachgewiesen wurden.

Jaekel Almut