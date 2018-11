Tribsees

Vier Wochen nach Beginn der Arbeiten für die Behelfsbrücke an der abgesackten Autobahn 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird am Montag (10 Uhr) deren letztes Einzelteil verlegt. Die Brücke hat eine Gesamtlänge von 773 Metern. Die 81 Einzelteile, aus denen am Ende die 7,50 Meter breite Brücke besteht, sind aus Stahl.

Autofahrer können die Baustelle voraussichtlich von Anfang Dezember an jeweils einspurig in jede Fahrtrichtung passieren. Die Umleitung des kompletten Autobahnverkehrs durch die Dörfer Langsdorf direkt an der Autobahn und im Nachbarort Böhlendorf wird damit entfallen.

Im Herbst 2017 war das A20-Teilstück über morastigem Boden in einer Fahrtrichtung erst abgesackt und schließlich vollständig weggebrochen. Kurz darauf wiederholte sich dies auch an der anderen Fahrspur, so dass die Autobahn vollständig unterbrochen wurde.

dpa/RND