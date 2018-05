Kaschow

Vor zweieinhalb Jahren füllte die Beatles-Coverband Out of Liverpool die Hammerscheune in Kaschow (Landkreis Vorpommern-Rügen) restlos – begeisterte mehr als 100 Fans der bekannten „Pilzköpfte“. Jetzt kommt die Band um Multiinstrumentalist und Sänger Guido Sander wieder. Am 26. Mai um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). „Mit einem neuen Programm“, berichtet Sander.

Preise: Vorverkauf 17 Euro; Abendkasse 20 Euro)

Karten: Reservierung bei Michael Hammer unter Tel. 0172 / 3 88 31 60

„Mittlerweile hat sich die Band enorm weiterentwickelt. Das wird zu hören sein“, sagt Guido Sander. An der Besetzung habe sich kaum etwa verändert. Lediglich auf einer Position. „Nati Rasch hat die Band verlassen. Anne Jarchow hat sie ersetzt“, berichtet der Bandälteste.

2 Titel der Beatles wird die Band Out of Liverpool am 26. Mai in der Hammerscheune spielen. „Auch ein paar neue“, berichtet Guido Sander

Krüger Anja