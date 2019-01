Abtshagen

Das englische Wort „in-between“ bedeutet Zwischenzeit, Zwischenraum oder Zwischenklang. Und genau unter diesem Motto stand am Samstagabend auch der Neujahrsempfang der Gemeinde Wittenhagen. Im Abtshagener Veranstaltungssaal konnte Bürgermeister Frederic Beeskow (parteilos) 100 engagierte Bürger aus der Gemeinde begrüßen.

Ev Pielucha-Freiwald und Sophia Warczak traten als Duo "InBetween"auf und begeisterten mit klassicher Musik und stimmungsvollen Folk. Quelle: Raik Mielke

Die Eröffnung übernahm dann eben auch das musikalische Duo „InBetween“, alias Ev Pielucha-Freiwald und Sophia Warczak. Gemeinsam gingen die Musikerinnen auf die Suche nach Möglichkeiten der Klangkombination Flöte-Harfe und präsentierten hierbei ein Repertoire, welches von barocken Flötensonaten bis hin zum Tango und schwungvollem irischen Folk reichte. „Genauso habe ich mir das kleine Konzert vorgestellt. Träumerisch, klassisch, aber auch temperamentvoll und leidenschaftlich. Eben eine Reise, wie sie auch die Gemeinde Wittenhagen im vergangenen Jahr erlebt hat“, beginnt Bürgermeister Frederic Beeskow seine kurze Rede und betonte: „In unserer Gemeinde steckt viel Leben drin und dafür muss ich Ihnen danken. Sie sind es nämlich, die durch ein sehr großes Engagement das zurückliegende Jahr zu einem sehr erfolgreichen in der Gemeinde Wittenhagen gemacht haben.“

„Wir hatten sehr viele Gäste aus Wirtschaft und Politik in unserer Gemeinde. Und sogar der Bischof schaute vorbei“, zählte Frederic Beeskow auf. Die Gemeinde Wittenhagen ist inzwischen nicht nur bei unseren Bewohnern sehr beliebt. „Vor allem in Sachen Sport und Kultur haben wir in den vergangenen Jahren unglaublich viel geschafft. Diese Angebote werden super angenommen und sind das Ergebnis eines großartigen ehrenamtlichen Engagements“, freute sich der Bürgermeister und nutzte den Abend um zahlreiche Leute aus der Gemeinde für ihren Einsatz zu ehren.

Großes Interesse am Neujahrsempfang. Der Saal war mit knapp 100 Leuten bestens gefüllt. Quelle: Raik Mielke

Indem Frederic Beeskow auf wichtige Ereignisse des Jahres 2018 zurückblickte, gab er zugleich den Fahrplan für das neue Jahr vor. „Wir haben nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben“, sagt Beeskow und erläutert: „Es war unser ganz klares Ziel, das Feuerwehrgebäude fertigzustellen. Dies hat nicht geklappt, aber definitiv wird dies 2019 der Fall sein.“ Und es gibt viele weitere wichtige Entscheidungen, die bis zum Ende des Jahres fallen sollen. „Wir befinden uns nach wie vor in einem Rechtsstreit. Dieser betrifft die Windräder unserer Gemeinde. Die Spannung, wie das Urteil ausfällt ist groß, beinahe unerträglich. Aber wir haben die Wünsche unserer Bewohner vorgetragen und warten die Entscheidung nun ab“, erläutert Beeskow und sagt: „Als Gemeindevertreter sind es eben nicht immer nur die schönen Entscheidungen, die man fällen darf. Sie haben uns gewählt, weil wir im Interesse der Gemeinde handeln sollen.“ So soll auch in Sachen Wechsel des Kindertagesstätten-Trägers eine schnelle Lösung her.

Bürgermeister Frederic Beeskow freut sich auf ein ereignisreiches Jahr in der Gemeinde Wittenhagen. Quelle: Raik Mielke

Und natürlich musste der Bürgermeister der Gemeinde Wittenhagen auch auf die professionelle Indoor-Plantage mit mehr als 1700 Marihuanapflanzen eingehen, welche die Polizei in der vergangenen Woche in einem einstigen Bahngebäude in Wittenhagen entdeckte. „In der Region waren wir schon sehr bekannt. Jetzt sind wir es auch überregional. Aber wir wollen dies 2019 vor allem auch mit positiven Schlagzeilen schaffen“, beendete Frederic Beeskow seine Rede und eröffnete den gemütlichen Teil des Abends.

Raik Mielke