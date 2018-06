Grimmen

Weil zwei Jugendliche am Montagabend gegen 23.15 Uhr ohne Licht an ihren Fahrrädern in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) unterwegs waren, stoppten Polizisten die beiden. Einer der Jugendlichen gab außerdem auf Befragen zu, Drogen konsumiert und entsprechende Utensilien bei sich zu haben.

Wie die Polizei informiert, handelte es sich bei den Jugendlichen um einen 16- und einen 17-jährigen Grimmener. Beide müssen damit rechnen, dass sie wegen der fehlenden Beleuchtung am Rad ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro zu zahlen haben.

Für den 17-Jährigen, der gestand, Drogen konsumiert zu haben, könnte die Geschichte noch ein weiteres Nachspiel haben, wenn er beabsichtigt, eine Fahrerlaubnis zu erlangen. Die Führerscheinstelle wurde nämlich über den Sachverhalt informiert.

OZ