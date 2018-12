Grimmen

In Abtshagen und Umgebung ist Bernd Wiese schon allein durch seinen Dorfladen „Wiese's Markt“ bekannt. In Demmin geboren besuchte er in Nossendorf die Schule und erlernte beim LBK in Neubrandenburg den Beruf eines Baufacharbeiters. Der Vater von zwei Kindern und drei Enkeln wohnt mit seiner Frau in Groß Lehmhagen. Seit sieben Jahren gibt es den kleinen Einkaufsmarkt in Abtshagen. „Meine Frau hat schon vorher hier als Angestellte gearbeitet.Der Laden wurde geschlossen und so entstand die Idee, wir machen das alleine weiter. Als Quereinsteiger ist es nicht so leicht, doch wir haben bis heute den Schritt nicht bereut", sagt Bernd Wiese, dem besonders der Umgang mit den Menschen sehr wichtig ist. Wenn nach Ladenschluss und alles was mit dem Geschäft zusammen hängt noch Zeit bleibt ist natürlich die Familie das A und O. Ansonsten befasst sich Bernd Wiese gerne mit der Taubenzucht. Aber er tut auch viel für die Menschen des Ortes. So gibt es beispielsweise Kafferunden im Dorfladen.

