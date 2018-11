Grimmen

Die Sahne-Pfeffernüsse mit ordentlich Schmalz, Sirup und Mandeln lagen 2016 ganz vorn. Ein Jahr später siegten die Elisenlebkuchen und im vorigen Jahr waren die Nussoblaten der Renner. Auch in diesem Advent sucht die Grimmener Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG wieder die leckersten Weihnachtsplätzchen. Egal, ob in Schulen, Kitas, in Vereinen ob von Mama, Papa, Kindern oder Oma zu Hause gemeinsam oder allein gebacken - alles, was an Keksen und Plätzchen in diesen Tagen aus dem Ofen, kommt, ist willkommen.

Wie auch schon in den Vorjahren wird eine fachkundige Jury die Plätzchen bewerten und vergleichen und dabei besonderes Augenmerk auf das Aussehen, die Konsistenz und vor allem Natürlich auf den Geschmack der Leckereien legen. Sie müssen dazu nur eine Kostprobe von einigen ihrer Lieblingsplätzchen - es dürfen auch mehrere Sorten sein, dann erhöht sich natürlich die Chance auf einen Gewinn - bis spätestens 12. Dezember in unserer OZ-Lokalredaktion in der Grimmener Bahnhofstraße abgeben. Schön wäre es, wenn auch die Plätzchenrezepte dabei sind, die wir anschließend veröffentlichen möchten, damit unsere Leser Ihre Lieblingskekse bis zum Fest noch nachbacken können. Damit wir Sie nach dem Testen erreichen können, brauchen wir natürlich auch Ihre Kontaktdaten.

Und wer könnte am besten entscheiden, welche der besonderen Weihnachtsleckereien aus dem Ofen am besten ankommen? Natürlich Menschen mit viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Deshalb wird die Auswertung am 14. Dezember wieder im Kursana-Seniorenheim gemeinsam mit einigen der dortigen älteren Bewohner stattfinden. Mit dabei sind aber auch ganz junge Leckermäulchen – Mädchen und Jungen aus dem Naturkindergarten in Sievertshagen – die mitentscheiden dürfen, welche Kekse auf die Siegerstraße gelangen. „Die Kinder sind schon ziemlich aufgeregt“, sagt die Erzieherin Franziska Nickel, die die Kinder zum Testen nach Grimmen begleiten wird. „Bereits vor zwei Jahren waren einige unserer Vorschüler in der Jury vertreten. Sie haben sich sehr damals sehr darüber gefreut, dabei sein zu dürfen und ihre Sache sehr gut gemacht.“

