Miltzow

Leer gingen die Betrüger aus, die am Freitag (7. 12.) im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund versuchten, per Enkeltrick Geld zu ergaunern. Insgesamt sechs derartige Anzeigen nahmen Polizisten in dem Bereich an dem Tag auf.

So erhielt am 7. Dezember gegen 12 Uhr eine Seniorin aus der Gemeinde Sundhagen einen Anruf von ihrer angeblichen Enkelin. Die 88-Jährige erkannte aber sofort, dass es sich bei der Anruferin nicht um ihre Enkelin handelte und teilte dieser das auch mit. Die Anruferin versuchte noch, ihre veränderte Stimme mit einer angeblichen Erkältung zu erklären. Aber die taffe Omi fiel auch darauf nicht hinein. Schließlich gab die Anruferin auf. Die angerufene Seniorin tat dann genau das Richtige: Sie rief ihre Enkelin an. Diese bestätigte, dass sie nicht diejenige war, die angerufen hatte. Sie informierte schließlich die Polizei.

Tipps der Polizei

Anja Krüger