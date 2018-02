Betrunken an der Tanke erwischt

Klevenow. Weil er betrunken war, wurde der Fahrer eines Nissan Micra in der Nacht zum Donnerstag seinen Führerschein los. Beamte der Bundespolizei hatten den Mann, der auf sie einen angetrunkenen Eindruck machte, auf dem Gelände der Tankstelle am Pommerndreieck (Vorpommern-Rügen) kontrolliert. Das Alkoholtestgerät zeigte bei dem 64-jährigen Landkreisbewohner 1,7 Promille an. Zur Überprüfung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Sein Auto musste der Mann, den jetzt eine Anzeige erwartet, stehen lassen.

Franke Peter