Grimmen

Den Kran auf der Rewe-Baustelle in der Friedrichstraße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) kletterten in der Nacht zum Mittwoch gegen 23.30 Uhr ein 32- und ein 36-Jähriger hinauf. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die beiden Grimmener standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen einen Wert von 2,58 Promille, beim 36-Jährigen von 2,36 Promille. Die Polizisten sprachen den Männern einen Platzverweis aus.

Damit aber nicht genug. Nur knapp 30 Minuten später trafen die Polizisten den 32-Jährigen in der Stralsunder Straße wieder. Sie stoppten ihn, weil er mit dem Fahrrad unterwegs war. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

OZ