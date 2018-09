Grimmen

Erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war der 38-jährige Fahrer eines Pkw, der am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr einen Unfall in der Heinrich-Heine-Straße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) verursachte. An den drei beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt 10 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Wie die Polizei informiert, befuhr der 38-Jährige mit seinem Pkw der Marke Opel die Heine-Straße aus Richtung Vietlipp kommend und hielt kurz hinter der Einmündung zur Bertolt-Brecht-Straße. Der folgende Pkw, ein Nissan, setzte zum Überholen an. Als dieser neben dem Opel war, fuhr der 38-Jährige unvermittelt los, um - nach eigenen Angaben - links in eine Parklücke zu fahren. Dabei kollidierten beide Pkw infolge dessen der Nissan in ein links parkenden Pkw der Marke Ford krachte. Sowohl der 38-Jährige als auch der 60-jährige Fahrer des Nissan blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch im Atem des 38-jährigen Opel-Fahrers. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,73 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Zudem ergab die Überprüfung der Personalien, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Krüger Anja