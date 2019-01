Tribsees

Am frühen Sonntagmorgen verschaffte sich ein 30-jähriger Mann gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Tribsees. Mieter des Hauses riefen gegen 1.30 Uhr die Polizei.

Wie sich herausstellte, wohnt der Mann selbst in dem Haus. Er gab an, seine Jacke samt Schlüssel verloren zu haben. Um in das Haus zu gelangen, schlug er dann die Scheibe der Hauseingangstür ein.

Ganz nüchtern war der Mann nicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille.

akr