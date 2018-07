Grimmen

70 Jahre alt wird die Bibliothek in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) im Jahr 2018. An welchem Tag genau sie einst eröffnet wurde, ist nicht bekannt. Deshalb suchen die zuständigen Mitarbeiter der Stadt Grimmen und die Bibliotheksmitarbeiter für eine Chronik Zeitzeugen, alte Aufnahmen und auch Erzählungen rund um die Bibliothek. Wer helfen kann, wendet sich an Simone Darda in der Bibliothek.

Kontakt Bibliothek Grimmen: Tel.: 038326 / 2115; E-Mail: stadtbibliothekl@grimmen.de

Öffnungszeiten Bibliothek Grimmen: Montag 10 bis 15 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14 bis 18 Uhr

Fertig soll die Chronik bis zum Tag der Bibliotheken sein. Dieser wird seit 1995 jährlich am 24. Oktober in Deutschland begangen. „Da wir den genauen Eröffnungstag der Grimmener Bibliothek nicht wissen, haben wir uns entschieden, das Jubiläum an diesem Tag zu feiern“, berichtet Simone Darda.

Zur Geschichte ist von Heimatforscher Kurt Noske überliefert (Buch: Grimmen - Ein Stadtrundgang von 1987): 1948 wurde im neuen Grimmener Rathaus die Stadt- und Kreisbibliothek gegründet. Die kontinuierliche Erweiterung des Buchbestandes machte eine räumliche Veränderung erforderlich. Daher erfolgte 1968 der Umzug in ein Gebäude der damaligen Karl-Marx-Straße - der heutigen Bahnhofstraße. Zusätzlich gab es eine Kinderbibliothek in der heutigen Norderhinterstraße, damals Pestalozzistraße, eine Zweigbibliothek im Stadteil Südwest sowie eine Ausleihstelle in der Robert-Koch-Schule. 1985 verfügte die Bibliothek über rund 47 300 Medien. Neben Büchern waren es Schallplatten, Kassetten und Zeitschriften.

Seit 1999 befindet sich die städtische Einrichtung in der Bertolt-Brecht-Straße. Heute stehen den Lesern noch rund 18300 Medien zur Verfügung. Für die Mitarbeiter ist es eine ständige Herausforderung, neue Leser zu gewinnen. Für Kita-Gruppen und Schulklassen werden Einführungsrunden angeboten. Ein Lese-Cafe findet regelmäßig für Erwachsene statt.

Krüger Anja